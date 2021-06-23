Ленинградский зоопарк закроется раньше 25 июня из-за «Алых парусов»

25 июня зоопарк закроется в 16:00. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Праздник выпускников «Алые паруса» изменит режим работы Ленинградского зоопарка. Из-за того, что все предприятия, оказывающие очные услуги и попадающие в зону проведения мероприятия должны закрыться раньше, посетителей зоопарка попросят на выход уже в 16:00.

- Уважаемые посетители! 25 июня 2021 Ленинградский зоопарк будет работать только до 16:00, в связи с Пунктом 2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». Кассы в этот день будут работать будут работать до 15:00, - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка, размещенном ВКонтакте.

Впрочем, уже с 26 июня «зверинец» вернется к работе в штатном режиме: двери для посетителей будут открыты с 10:00 до 20:00, кассы закрываются в 19:00.

Напомним, что «Алые паруса» пройдут вечером 25 и в ночь на 26 июня. На них пустят только выпускников. Остальным горожанам советуют смотреть шоу по телевизору.