Движение судов по рекам Петербурга закроется на "Алые паруса"

В Петербурге закроют движение по рекам из-за "Алых парусов" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По рекам и каналам Санкт-Петербурга закроют движение для водного транспорта в связи с проведением "Алых парусов". Ограничения будут действовать за день до мероприятия, а также с вечера 25 июня до утра 26 июня 2021 года.

- На время подготовки к празднику с 20:00 24 июня до 01:30 25 июня будет закрыто движение судов по Неве от истока реки Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов, Зимней канавке от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, по Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Кронверскому проливу от Иоанновского моста до Кронверкского моста, - сообщили в транспортном комитете.

В день проведения "Алых парусов" запрет будет действовать с 19:00 25 июня до 08:00 26 июня. Список ограничений расширят: кроме вышеперечисленных участков, ходить будет запрещено по Неве от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов, Большой Неве от Дворцового до Благовещенского моста, Малой Невке от Невы до Гренадерского моста.