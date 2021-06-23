Восемь человек оштрафовали на автовокзале Петербурга за отказ надеть маску

Рейды по масочникам проходят в общественном транспорте Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной рейд по безмасочникам прошел в Петербурге. На этот раз нарушителей ловили на центральном автовокзале города, куда наведались чиновники Комитета по транспорту при поддержке полиции.

- Даже в условиях жаркой погоды пассажиры с пониманием относятся к необходимости использования масок в общественных местах. На пассажиров, отказывавшихся надеть маски, было составлено восемь актов о нарушении режима, - сообщает пресс-служба Комитета.

Все протоколы будут направлены в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который назначит меру наказания: четыре тысячи для первого раза или пять - для повторного и последующих.

Избежать штрафа поможет лишь справка от врача, что ношение маски невозможно по состоянию здоровья. Для астматиков, например.