Вакцинированным петербуржцам выдадут сертификаты через Госуслуги

Вакцинированным петербуржцам выдадут электронные сертификаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга напомнили горожанам о возможности получить электронные сертификаты тем, кто полностью прошел курс вакцинации. Это особенно актуально в свете обсуждающихся мер, подобных московским, где в кафе или ресторан разрешили ходить только привитым или людям с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

- После прохождения полного курса вакцинации от коронавируса можно получить электронный сертификат. Он доступен пользователям Единого портала gosuslugi.ru с подтвержденной учетной записью. Посмотреть свой сертификат можно по ссылке www.gosuslugi.ru/10600/1, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что портал постоянно обновляет данные, но возможны ошибки или задержки в получении информации. Так что если человека нет в списках, то на странице сертификата на Госуслугах есть две кнопки «отсутствует сертификат» или «ошибка в данных», которые можно нажать и сведения о вакцинации будут отправлены повторно.