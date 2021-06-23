Шестьдесят четыре года назад в полдень снова начали стрелять из пушки с Петропавловской крепости

Выстрелы с Петропавловской крепости возобновились в 1957 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полуденный выстрел из пушки - настолько давняя петербургская традиция, что, кажется, она была всегда. Но на самом деле нет. Ее ввели в 1865 году а в 1934-м, когда по радио начали передавать сигналы точного времени, полуденные залпы отменили. Вернули выстрел лишь в середине 50-х. Традиция полуденного залпа из пушки Петропавловской крепости была возобновлена 23 июня 1957 года

- Полуденный выстрел из пушки– одна из замечательных традиций нашего города. Многие поколения ленинградцев-петербуржцев сверяют по нему часы. Сегодня полуденный выстрел вписан в Устав города, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам главы Северной столицы, Петербург чтит и бережно сохраняет свои традиции.

Интересно, что с 1957 и по 2002 на Нарышкином бастионе стояли две гаубицы образца 1938 года (причем до 1992 года это были орудия, защищавшие Ленинград во время войны) но потом запас холостых снарядов к ним закончился и пушки заменили на орудия Д-30 и Д-30а 1968 и 1978 годов выпуска, которые стреляют с Петропавловки и сейчас.