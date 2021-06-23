Температура в Петербурге поднялась до +35,5

Температура в Петербурге перевалила за 35 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жара в Петербурге бьет все новые рекорды. Температурный максимум только за один день был перекрыт трижды. Причем как для 23 июня в отдельности, так и для всего месяца за историю метеонаблюдений.

- В Санкт-Петербурге обновлен абсолютный максимум июня! Сегодня в 15 часов температура воздуха в Северной столице достигла +35,5 градусов! Таким образом, перекрыт абсолютный максимум июня, державшийся с 15 июня 1998 года. Это значение даже выше чем абсолютный максимум июля, - сообщает в своем Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Напомним, что дневной максимум в 30,7 градуса был побит в Петербурге еще утром. Он держался с 1917 года.

При этом точное значение за сегодняшний день будет известно после девяти часов вечера, когда снимают данные с контрольных термометров. Так что новые рекорды все еще возможны.