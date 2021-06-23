9-летняя девочка пропала у карьера Таменгонт под Петербургом

На карьере под Петербургом ищут 9-летнюю девочку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция и спасатели ищут маленькую девочку, пропавшую на Карьере Таменгонт в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом во соцсетях сообщают отдыхающие у водоема люди.

- Пропала девочка в поселке Таменгонт у карьера. Ирина Кузьмина, 9 лет. Короткие светлые волосы. Купальник цельный черный, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным видеозаписям, на территории карьера работают спасатели, а также полицейские. Из громкоговорителей патрульной машины они призывают отдыхающих помочь в поисках и откликнуться, если кто-то видел пропавшего ребенка.

Напомним, что в минувшие выходные именно на этом карьере утонул 25-летний мужчина, поплывший за улетевшим в воду мячом.