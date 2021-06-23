В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна, опершись на москитную сетку

В Ленобласти СК проводит проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленобласти Следком проводит проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома в деревне Заполек, что в городе Волхов. Следователи уже установили, что малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала и рухнула на асфальт вместе с ним. К счастью, ребенок остался жив, но получил серьезные травмы, сейчас его лечат в местной межрайонной больнице.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

В Следкоме в очередной раз призывают родителей следить за своими детьми и вешать на окна специальные замки, особенно в жару.