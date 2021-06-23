Водитель «Тойоты» чудом выжил в ДТП с тягачом, перевозившим БТР на трассе «Скандинавия»

В Ленобласти внедорожник влетел в тягач, перевозивший БТР. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткое ДТП с участием внедорожника «Тойота» и тягача, перевозившего БТР, произошло на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе в Ленобласти. Машины столкнулись на 84-м километре дороги. К сожалению, в аварии получил тяжелые травмы водитель внедорожника. Сейчас врачи борются за его жизнь.

- По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Тойота» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Уралом», перевозившим технику. На месте находятся сотрудники ГИБДД, представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, а также «скорая», - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что на месте образовались пробки длиной в 7 километров, причем в оба направления.