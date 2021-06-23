Стало известно, какими вакцинами чаще всего прививаются петербургские врачи

Чаще всего в Петербурге вакцинируют "Спутником".

23 июня в Петербурге был установлен рекорд по суточной вакцинации - за день прививки поставили себе больше 16 тысяч человек. Причем 10 тысяч из ник - первично. Но многих горожан интересует, а что выбирают сами медики, идя на вакцинацию. Такие данные раскрыли в Комитете по здравоохранению.

- Более 31 тысячи медработников привито «Спутником V», примерно 1150 - «ЭпиВакКороной» и 995 - «Ковиваком», - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба Комздрава.

Другимти словами, картина практически не отличается от «средней по больнице». Такое же процентное соотношение есть и среди простых петербуржцев. Оно объясняется просто - «Спутник» был первой вакциной, которая начала поступать в город и сейчас идет в наибольшем объеме.

«ЭпиВакКорона» была второй, а «Ковивак» - третьим. У каждого препарата есть свои особенности, о которых перед прививкой расскажут специалисты. Все вопросы можно задать по телефону 122. А потом уже выбирать, чем именно «уколоться».