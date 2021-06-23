Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка спасается от жары «мороженным»

В Ленинградском зоопарке животные как могут спасаются от жары. Фото: instagram.com/spbzoopark

В Ленинградском зоопарке рассказали и показали, как помогают своим животным спасаться от аномальной жары. В среду, 23 июня, синоптики прогнозировали до +35 градусов в Северной столице. Особо пристально сотрудники зоопарка следят за белой медведицей Хаарчааной и северными оленями.

У Хаарчааны есть свой прохладный домик, куда она всегда может спрятаться и два бассейна, где она частенько любит купаться. Кроме этого медведице дают специальный рацион.

- Мы частенько делаем для нее своеобразное «медвежье мороженое» - рыба, мясо или овощи заливаются водой и замораживаются. Хаарчаане нравится постепенно доставать кусочки еды изо льда, - рассказывают сотрудники зоопарка в Instagram.

Для остальных животных по традиции устраивают душ. Больше всех любит купаться лось Денис!