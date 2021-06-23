Власти Ленобласти официально ввели коронавирусные паспорта для бизнеса

В Ленобласти ввели ковидные паспорта для бизнеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленинградской области официально ввели коронавирусные паспорта для представителей бизнеса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Ковидный паспорт избавляет предпринимателей от ограничений по численности обслуживаемых посетителей. Данная льгота пригодится и общепиту, и музеям, и парикмахерским, кинотеатрам, и фитнес-центрам вне зависимости от зоны «светофора», в которой они находятся.

- Условие оформления паспорта: 60% и более работников прошли вакцинацию от COVID-19 или 80% работников уже являются вакцинированными, либо перенесли COVID-19 менее 6 месяцев тому назад, либо имеют медицинские противопоказания к проведению вакцинации, - объясняют в пресс-службе правительства Ленобласти.

Получить паспорт можно, заполнив электронную форму на сайте 813.ru. Далее бизнесменов отправят с документами в местную администрацию.