Число свободных коек в стационарах Петербурга достигло 11%

11% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В стационарах Санкт-Петербурга остается 11% свободных коек на 23 июня 2021 года, о чем сообщил замглавы Комздрава Андрей Сарана. Напомним, парой дней ранее пустых мест в больницах было и того меньше из-за резкого роста заболеваемости. Сейчас власти еще активнее агитируют горожан идти вакцинироваться, и это работает – установлен рекорд по количеству привитых человек за сутки. Но третья волна пока не отступает.

- Проценты практически не меняются. У нас были времена похуже. Сегодня 77% госпитализированных с коронавирусом находятся в средней степени тяжести. 21% тяжелых. 2% легких. Ранее процент тяжелобольных доходил и до 27. Это такой процесс плавающий, - рассказал Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что в Северной столице еще один антирекорд – по умершим от коронавируса за день. Специалисты в разговоре с «КП-Петербург» признаются, что дело не только в более опасных штаммах.