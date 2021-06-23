День отца пополнил перечень праздников Ленобласти

День отца уже отмечают во многих странах мира и регионах России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В 47 регионе – новый официальный праздник, День отца. Поправку в перечень праздничных дней и памятных дат Ленобласти рассмотрели сегодня, 23 июня, сразу в трех чтениях и направили на подпись губернатору.

Региональный закон «О праздничных днях и памятных датах» дополнили строкой: «День отца – последняя суббота октября». Он стал девятым в череде ленинградских праздников, на торжества по случаю которых область может тратить деньги из бюджета, – и при этом первым, касающимся института семьи.

Законопроект разработали, следуя принципам обновленной Конституции. Инициаторами введения праздника стали глава Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, депутаты Марина Левченко, Александр Петров, Александр Русских, Людмила Тептина, Татьяна Тюрина, а также председатель областного отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова.

– Задачи учреждения праздника – поддержка семейных традиций и ценностей, укрепление института семьи, повышение престижа отцовства, – объясняют авторы законопроекта. – Это повысит роль отцов в воспитании подрастающего поколения, укрепит статус мужчин в обществе. День отца станет праздником мужества, патриотизма и отцовского долга.

Кстати, День отца уже отмечают во многих странах мира и регионах России: Удмуртии, Архангельской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Липецкой, Курской, Новосибирской, Ульяновской областях. Готовится ввести праздничную дату и соседний Петербург. Кстати, регионы-соседи условились, что в городе на Неве День отца тоже станут отмечать в последнюю субботу октября.