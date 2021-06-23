Видео пожара на ТЭЦ в Петербурге появилось в сети

Пожар на ТЭЦ в Петербурге произошел вечером 23 июня Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга вечером в среду 23 июня 2021 года произошло ЧП. Сразу несколько районов города остались без электричества. В сети появилось видео пожара на ТЭЦ ТГК-1, расположенной недалеко от Парнаса. По всей видимости, это и стало причиной масштабного сбоя.

- На Парнасе с огненный шаром что-то взорвалось на ТЭЦ. В ЖК Новая охота и на Гражданке нет света. В ЖК Новая Охта так же жалуются на отсутствие мобильной связи. Мурино и Просвещения без света так же. Метро встало. Воды так же нет в районах,- рассказывают в социальных сетях местные жители.

В 22:25 часов движение метро от станции "Академическая" до "Девяткино" изменилось с большим интервалом.

- Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации, - сообщили "КП-Петербург" в "Ленэнерго".