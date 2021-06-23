Калининский район Петербурга оперативно переводят на резервную подачу электроэнергии

Аварийные службы подключают север Петербурга к резервному электроснабжению Фото: СОЦСЕТИ

Специалисты "Россети Ленэнерго" приступили к аварийным работам в Калининском районе Санкт-Петербурга из-за серьезного ЧП на ТЭЦ ТГК-1 вечером в среду, 23 июня 2021 года. Сразу несколько районов на севере города, а также Мурино остались без света.

- Специалисты «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации, - сообщили "КП-Петербург" в компании.

Также бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки.

Ранее на севере города встал почти весь общественный транспорт, работающий на электричестве. Также были перебои в работе метро. Сейчас движение подземки полностью восстановлено.