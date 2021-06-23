Названа причина пожара на ТЭЦ под Санкт-Петербургом 23 июня 2021 года

Стала причина пожара на ТЭЦ под Петербугом Фото: СОЦСЕТИ

Стала известна причина пожара на ТЭЦ под Санкт-Петербургом 23 июня 2021 года, из-за которого весь север города, а также город Мурино остался без электроэнергии. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

- Причина пожара - разгерметизация трансформатора, - пояснили в администрации региона.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в 22:36. Возгорание произошло на Северной ТЭЦ в поселке Новое Девяткино Всеволожского района.

- Горит электроподстанция "Ручьи" на 220 килловольт. На месте пожара работают дежурные пожарные части. Информация о пострадавших не подтверждена, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Вскоре возгорание было ликвидировано. Постепенно жителям севера города возвращают электричество.