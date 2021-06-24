Пьяный водитель «Ауди» носился по тротуарам в Мурино во время блэкаута

Под Петербургом горе-водитель гонял по тротуара ми газонам, норовя сбить прохожих. Фото: vk.com/dorinspb

В Мурино во время отключения электричества из-за пожара на подстанции ТЭЦ неадекватный водитель «Ауди» носился по тротуару, норовя сбить пешеходов. Испуганные очевидцы вызвали на место экипаж ДПС. Помощь явно была нужна – мужчина наматывал круги по газонам на проспекте Маршака, сбил забор и пытался скрыться от местных жителей. Фотографии и видеозапись с места происшествия опубликовал «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

А вот и "герой" истории и забор, который он пробил. Фото: vk.com/dorinspb

- Жители готовы были судить его на месте... Злодею 35 лет, уроженец Саранска. В сильном алкогольном опьянении. За активное неповиновение сотрудникам полиции его доставили в отдел, - пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на источники в УГИБДД.

"Ауди" разбито, но главное, что не пострадали люди. Фото: vk.com/dorinspb

В итоге злоумышленнику «вручили» административные протоколы за отсутствие водительских прав, езду по тротуару, неостановку по требованию полиции, неповиновение инспекторам ДПС и управление авто в состоянии опьянения.