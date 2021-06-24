Пожар в хозяйственных постройках в Ломоносовском районе произошел в ночь на 24 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В поселке Вилозское Ленинградской в ночь на 24 июня 2021 года произошел пожар. В 04:57 часов в дежурную службу поступил звонок о возгорании и спасатели незамедлительно отправились в Ломоносовский район.

- На место выехали дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 39 пожарно-спасательной части Санкт- Петербурга. В общей сложности 8 человек, - рассказали в МЧС Ленобласти.

В поселке горели хозяйственные постройки на общей площади в 50 квадратных метра. Спустя час, к 05:50 часам пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте работают специалисты для выявления причины возгорания.

Напомним, накануне вечером пожар произошел на ТЭЦ в Ленобласти, из-за чего север Петербурга остался без электричества.