Более 811 тысяч человек привились от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Основной метод борьбы с коронавирусом - это вакцинация. Об этом уже не первый раз говорят власти Санкт-Петербурга. Так, на 24 июня 2021 года в Северной столице привиты более 811 тысяч человек. Для многомиллионного города - это пока небольшая часть. Кроме того, ежедневный прирост новых заболевших уже составляет по 1 тысячи.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 811 895 человек. Из них 676 001 полностью завершил цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 10 132 человека, вторично – 6 120, - рассказали в Смольном.

Сейчас запас вакцины в городе составляет 140 207 комплектов доз. Единственное, запись на «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь.

Для всех желающих в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады - часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.