Спасатели 11 часов тушили мощный пожар в ангаре Петербурга

Мощный пожар бушевал 11 часов в Пушкинском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вечером в среду, 23 июня 2021 года, произошел мощный пожар в Пушкинском районе. Сообщение о возгорании в деревне Тярлево на Московском шоссе 132 поступило еще в 18:13 часов, однако справиться с огнем спасателям удалось лишь спустя 11 часов.

- В одноэтажном ангаре, размером 20 на 90 метров, происходит горение кровли на площади 400 квадратных метров, - сообщили в МЧС Северной столицы.

Для тушения пожара на место были направлены пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава МЧС.

Спасатели боролись с огнем всю ночь до раннего утра. Только к 07:41 часам 24 июня им удалось полностью справиться с пожаром.

По предварительным данным никто не пострадал. Причина возгорания на данный момент устанавливается.