Без вести пропавшего 11-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

11-летний мальчик пропал без вести в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге без вести пропал 11-летний мальчик. Ориентировку с описанием внешности ребенка, а также его данными спасатели из поисковой организации "Лиза Алерт" опубликовали утром в четверг, 24 июня 2021 года. Оказывается, о его местонахождение ничего неизвестно уже день.

- Пропал Молчанов Руслан, 11 лет. Ушел из дома и не вернулся. С 23 июня его местонахождение неизвестно, - рассказали поисковики.

Добровольцы просят помощи в поисках ребенка / Фото: Лиза Алерт

В каком именно районе города пропал ребенок, добровольцы не сообщают, чтобы поиски мальчика не были сконцентрированы на одном месте.

Мальчик ростом около 130-140 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения был одет в темную футболку, оранжевые шорты и сиреневые кеды. В случае появления какой-либо информации о местонахождения мальчика следует обращаться по телефону 112.