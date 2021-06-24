Годовалый ребенок один выполз на дорогу перед машиной в Кудрово

Годовалый малыш выполз на проезжую часть в Кудрово Фото: принтскрин видео.

В городе Кудрово Ленинградской области годовалый малыш чуть было не попал под колеса автомобиля. Около 18:40 часов вечера в среду, 23 июня 2021 года, мужчина ехал за рулем машины в районе 5-го дома по Столичной улице, когда заметил, как со стороны детской площадки на дорогу выполз ребенок.

- Совершенно один годовалый ребенок, выполз прямо на проезжую часть перед моей машиной. Остановившись - матери в радиусе 15 метров так и не оказалось. То есть ребенка никто даже не спохватился и не искал, - рассказал мужчина в социальной сети.

В малышу сразу же подбежал водитель и другой прохожий парень. Вместе они начали искать родителей ребенка на детской площадке. Спустя время невнимательного родителя они все же нашли.

- Лично сам являюсь отцом полуторогодовалого ребенка и не понимаю, как можно упустить из виду свое дитя на столь длительное время? - удивился мужчина.