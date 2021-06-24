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Авто24 июня 2021 9:20

Большая пробка собралась у станции "Пионерская" из-за неработающих светофоров

Заторы образовались сразу по трем улицам
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Пробка встала у метро "Пионерская" из-за неработающих светофоров

Пробка встала у метро "Пионерская" из-за неработающих светофоров

Фото: СОЦСЕТИ

Утром 24 июня 2021 года на севере Санкт-Петербурга в районе станции метро "Пионерская" транспортный коллапс. На пересечении проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта перестали работать светофоры. Этот перекресток и в обычное время страдает от заторов, а из-за проблем с регуляцией и вовсе движение почти встало.

- На перекрестке у метро "Пионерская" не работают светофоры. Начинается пробка, - пожаловались в социальной сети автомобилисты.

- Во вторник тоже не работали, - заметили местные жители.

Тем временем на 9 часов утра пробка встала уже по трем улицам. Кроме Коломяжского и проспекта Испытателей, затруднено движение по Богатырскому проспекту.

Причина, почему перестали работать светофоры, не известна. Петербуржцы предполагают, что снова всему виной жара.