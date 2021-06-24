Историю появления праздника "Алые паруса" рассказали в Смольном

В Смольном рассказали историю появления "Алых парусов" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 25 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге состоятся "Алые паруса". Сегодня этот праздник принадлежит не только Северной столице, но и всему миру. Впервые общегородское мероприятие выпускников в городе состоялось в далеком 1968 году и с тех пор стал традицией. О возникновении праздника рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

- В 1968 году возникла идея общегородского праздника выпускников, которую в этом же году воплотили в жизнь преподаватели Ленинградского Дворца пионеров. Выпускники собрались вместе, пели песни, читали стихи и танцевали под звуки оркестра. По Неве прошла шхуна с белым парусом, который подсвечивался красным прожектором. Зрелище оказалось настолько впечатляющим, что праздник стал традиционным, а корабль —символом события, - пояснила Потехина.

С тех пор праздник проводился на протяжении 11 лет. Но после от торжественного мероприятия отказались.

В 2005 году президент Владимир Путин предложил возобновит "Алые паруса". Теперь это яркое мультимедийное шоу, в 2019 году признанное лучшим в Европе, а в 2020 году праздник получил главную награду конкурса The Best Event Awards World.