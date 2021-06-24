Доступ на крыши в центре Петербурга закрыли накануне "Алых парусов"

В Петербурге проверили доступ на крыши накануне "Алых парусов" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Государственная жилищная инспекция совместно с администрацией Адмиралтейского района и полицией 23 июня 2021 года проверили чердаки и крыши в центре города - вход них должен был быть закрыт. Такие меры проводились специально накануне "Алых парусов".

- В ходе осмотра установлено, что двери чердачных помещений домов, с которых открывается вид на место проведения праздника, заварены и опечатаны, - рассказали в Смольном.

Также, чтобы желающие не смогли вылезти на крыши, были определены места расположения дежурных сотрудников полиции во время проведения праздника с целью предотвращения вскрытия дверей чердачных помещений.

Напомним, что в Петербурге закрыты все выходы на крыши в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан.