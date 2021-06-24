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Здоровье24 июня 2021 10:41

Омбудсмен Петербурга предложил ослабить ограничения для привитых горожан

Также Александр Шишлов призвал Смольный опубликовать достоверную информацию по распространению коронавируса
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Омбудсмен Александр Шишлов призвал власти Петербурга публиковать достоверную статистику по коронавирусу

Омбудсмен Александр Шишлов призвал власти Петербурга публиковать достоверную статистику по коронавирусу

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил ослабить ограничения для привитых горожан. Так, полагает омбудсмен, скорее примут решение о вакцинации от коронавируса. С таким предложением к губернатору Александру Беглову он обратился 23 июня 2021 года.

- Уполномоченный предложил главе города ослабить ограничительные меры в отношении граждан в возрасте старше 65 лет, прошедших полный цикл вакцинации. По его мнению, это будет стимулировать горожан вакцинироваться, - говорится на сайте омбудсмена.

Также Шишлов попросил Смольный оперативно публиковать достоверную информацию о пандемии.

- Сокрытие этих сведений, а также проблем в организации системы здравоохранения в минувшем году привело к тяжелым последствиям, - отметил уполномоченный. - Официальная публикация коронавирусной статистики в полном объеме и удобном для анализа виде будет способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации.