Следственный комитет начал проверку после инцидента с годовалым ребенком, выползшим на дорогу в Кудрово

СК начал проверку инцидента, в котором годовалый ребенок выполз на проезжую часть в Кудрово Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области в четверг, 24 июня 2021 года, начал проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором годовалый малыш выполз на проезжую часть перед машиной в Кудрово. Инцидент произошел накануне вечером.

- В средствах массовой информации сообщается, что в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области годовалый ребенок со стороны детской площадки выполз на дорогу. В результате малыш чуть не попал под колеса автомобиля, к счастью, водитель заметил его и заблаговременно остановился, - рассказали в комитете.

Сейчас проводится доследственная проверка, после которой будет принято решение. За оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что водитель, заметивший ребенка, только спустя время смог найти его родителей.