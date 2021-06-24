Число обследований на коронавирус выросло до 40 тысяч в сутки в Петербурге 24 июня

Более 40 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге растет число желающих пройти обследование на коронавирус. По данным Смольного на четверг, 24 июня 2021 года, за минувшие сутки анализы сдали порядка 40 тысяч человек. Напомним, что еще полмесяца назад тестирование проходили не более, чем 20 тысяч человек в сутки.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40874 человека. Обработано 22425 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Накануне в Петербурге был установлен антирекорд по смертности - за день скончались более 90 человек. Специалисты отмечают, что дело не только в новом штамме.

Горожан продолжают призывать к вакцинации. За минувшие сутки первично привились 10 тысяч человек, вторично - 6 тысяч.