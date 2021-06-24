Антирекорд смертности от коронавируса зафиксирован в Петербурге 24 июня

За сутки от коронавируса в Петербурге умерли 99 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Санкт-Петербурге 24 июня 2021 года установил новый печальный рекорд. За сутки в городе от инфекции скончались 99 человек. Это антирекорд не только для Северной столицы, но и для всей страны.

- За все время пандемии в Петербурге от коронавируса умерли уже 15 695 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Также за минувшие сутки число новых заболевших тоже увеличилось - прирост составил 1143 человека. Всего за время пандемии заболели 461 701 горожан. При этом выздоровели 434 811, из них 1969 пациентов были выписаны за минувший день.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 24 июня / Фото: Яндекс

Петербуржцы стали интенсивнее прививаться. В городе за сутки вакцину поставили более 10 тысяч человек - первый компонент, вторично привились свыше 6 тысяч человек. Все уже привились 811 тысяч горожан.

Ранее эксперты отметили, что коронавирус установил далеко не последний антирекорд. Так это и произошло.