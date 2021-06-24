МЧС предупредило о мощной грозе и шквальном ветре в Петербурге 24 июня

Грозы и ливни обрушатся на Петербург 24 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утром в четверг, 24 июня 2021 года, в некоторых районах Санкт-Петербурга пошел долгожданный дождь. Постепенно освежающая влага заливает Приморский район, Петроградский, а также юг города. Однако на этом погода не остановится. МЧС предупреждает, что ближе к середине дня на город обрушатся грозы и ливни, а также поднимется шквальный ветер.

- 24 июня в Санкт-Петербурге ожидаются грозы, ливни. При грозе усиление ветра до 18 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе спасателей.

Несмотря на то, что петербуржцы соскучились по грозам, меры безопасности при непогоде все же следует соблюдать. Нельзя купаться во время грозы, близко подходить к электропроводке, водостокам и гулять по открытому полю.

В сельской местности следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Также следует потушить костер, так как дым может привлечь молнию.