Врачи обнаружили восемь монет в желудке мужчины, попавшего в петербургскую больницу

Петербургские врачи обнаружили в желудке пациента восемь монет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства, из-за которых 28-летний мужчина попал в больницу. В ночь на среду, 23 июня 2021 года, из НИИ Скорой помощи в управление МВД пришла телефонограмма о том, что к ним доставлен приезжий из Липецкой области. В его желудке обнаружили инородное тело.

- Мужчину забрали от дома 74 по Заневскому проспекту в 21:00 22 июня. Сам он от госпитализации отказывался, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

При проверке оказалось, что у мужчины отравление этанолом, проще говоря, алкоголем. А в желудке врачи обнаружили восемь монет. Как именно деньги попали в организм пациента, на данный момент не известно. Были ли они извлечены из мужчины, тоже не уточняется.