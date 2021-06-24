Аэропорт Пулково отмечает 89-летнюю годовщину

89-тую годовщину отмечает аэропорт Пулково Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 24 июня 2021 года, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково отмечает 89-й день рождения. С этой значимой датой "Воздушные ворота" поздравил Смольный и напомнил, что когда-то аэропорт был маленьким аэродромом и назывался "Шоссейная". В уже сегодня это крупнейший на северо-западе России авиационный узел.

- В 2019 году его пассажиропоток достиг рекордных 19,6 миллиона человек. В прошлом году, несмотря на ограничение международных перевозок из-за пандемии, наша воздушная гавань в очередной раз признана одной из лучших в Европе по качеству обслуживания пассажиров, - отметил губернатор Александр Беглов.

Кроме того, благодаря режиму "открытого неба" Пулково постоянно расширяет географию международных рейсов. На минувшем международном экономическом форуме подписано знаковое соглашение по дальнейшему развитию аэропорта.