Завод PepsiCo в Петербурге продали под производство тортов

Бывший завод PepsiCo продали производителю тортов "Карат Плюс". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Крупная сделка на рынке коммерческой недвижимости заключена в Петербурге. Производитель газировки и соков PepsiCo продал свой неиспользуемый завод в Красногвардейском районе фирме «Карат Плюс», известной по тортам и пирожным.

- В компании отметили, что приобретение производственно-складского комплекса PepsiCo вместе с его большими мощностями позволит увеличить объемы производства, - пишет «Мойка 78».

Отметим что PepsiCo продал законсервированный завод по производству соков компании «Троя Ультра», выкупленный в 2006 году и закрытый тремя годами позднее. С того момента корпус площадью около 10 тысяч квадратных метров простаивал.

Аналитики сферы невидимости отмечают, что купленный кондитерами объект - уникален. Он имеет достаточные электрические мощности, отдельную железнодорожную ветку и идеально подходит под пищевое производство. Таких предложений на рынке Петербурга почти нет.

Почему при всем этом завод не был продан ранее, не уточняется.

Основная производственная площадка PepsiCo на Парнасе продолжит работать как прежде.