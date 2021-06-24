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Общество24 июня 2021 13:18

Сады и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

Майский ураган повалил в городе более 350 деревьев
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Сады и скверы временно закрыли из-за усиления ветра в Петербурге

Сады и скверы временно закрыли из-за усиления ветра в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 24 июня 2021 года наконец изменилась погода, знойная жара сменилась 29-градусной "прохладой", начался дождь. Также в городе ожидается гроза, уже усилился ветер, а МЧС предупреждает о надвигающемся шторме. В связи с этим в Северной столице временно закрыли сады и скверы.

- На время непогоды недоступными для посетителей станут сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22, - сообщили в комитете по благоустройству.

Во время грозы ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Поэтому, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, избегать деревьев. Машины тоже не стоит парковать в опасных местах.

Напомним, что во время предыдущего трехдневного шторма в мае в Петербурге рухнуло более 350 деревьев.