Человек упал на пути на станции "Обводный канал" в Санкт-Петербурге

Пассажир упал на пути поезда на станции "Обводный канал" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге произошло ЧП в метрополитене. Днем в четверг, 24 июня 2021 года, на станции "Обводный канал" пассажир упал на пути. С 13:18 часов движение по "фиолетовой" ветке ограничено.

- С 13:18 движение по Линии 5 осуществляется на участках "Шушары - Волковская" и "Садовая - Комендантский проспект". На станции "Обводный канал" падение пассажира на путь, - рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Причина падения пассажира на данный момент неизвестна. Есть вероятно, что человеку стало плохо из-за жары.

На данный момент на месте работают спасатели и сотрудники метрополитена. Отмечается, что с 13:29 движение на "фиолетовой" ветке осуществляется в полном объеме, интервалы восстанавливаются. О состоянии упавшего пассажира ничего не сообщается.