Пациенту психиатрической больницы в Петербурге дали условный срок за поджог палаты

Петербургский суд назначил условный срок пациенту психиатрической больницы за поджог палаты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 24 июня 2021 года, Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении пациента ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева"за поджог палаты. Инцидент произошел еще 12 июня 2020 года.

- Мужчина рассказал, что поступил на лечение в психиатрическую больницу. В какой-то момент ему стало хуже и он захотел домой. Поговорив по телефону с бабушкой, которая попросила его остаться в лечебнице, он почувствовал эмоциональное разочарование и решил поджечь палату, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В палате он был один. Мужчина взял туалетную бумагу, положил ее под подушки на кроватях и поджег. После чего сел у входа в палату и стал смотреть как горит комната. Его спасла медсестра, выведя на улицу.

В итоге сгорела палата, часть коридора, повреждены вентиляция, сети электроснабжения. Суд взыскал в пациента в пользу больницы 675 986, 71 рублей, а также назначил наказание в виде лишения свободы.