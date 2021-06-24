Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2021 13:50

Пациенту психиатрической больницы в Петербурге дали условный срок за поджог палаты

Мужчине дали полтора года ограничений и штраф в 675 тысяч рублей за порчу имущества
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербургский суд назначил условный срок пациенту психиатрической больницы за поджог палаты

Петербургский суд назначил условный срок пациенту психиатрической больницы за поджог палаты

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 24 июня 2021 года, Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении пациента ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева"за поджог палаты. Инцидент произошел еще 12 июня 2020 года.

- Мужчина рассказал, что поступил на лечение в психиатрическую больницу. В какой-то момент ему стало хуже и он захотел домой. Поговорив по телефону с бабушкой, которая попросила его остаться в лечебнице, он почувствовал эмоциональное разочарование и решил поджечь палату, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В палате он был один. Мужчина взял туалетную бумагу, положил ее под подушки на кроватях и поджег. После чего сел у входа в палату и стал смотреть как горит комната. Его спасла медсестра, выведя на улицу.

В итоге сгорела палата, часть коридора, повреждены вентиляция, сети электроснабжения. Суд взыскал в пациента в пользу больницы 675 986, 71 рублей, а также назначил наказание в виде лишения свободы.