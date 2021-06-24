Умерла пассажирка, упавшая под поезд на станции "Обводный канал" в Петербурге

Пассажирка, упавшая под поезд на "Обводном канале", погибла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге умерла пассажирка, которая упала под поезд на станции метро "Обводный канал". ЧП произошло в 13:18 часов в четверг, 24 июня 2021 года. О смерти женщины "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- По ней проехал поезд. С собой были документы от психиатра, - сообщил источник.

Напомним, что из-за падения пассажирки в течение 10 минут движение по Линии 5 осуществлялось на участках "Шушары - Волковская" и "Садовая - Комендантский проспект". С 13:29 часов движение было полностью восстановлено.

22 июня в петербургском метро произошел еще один сбой. Тогда на станции "Парнас" случился пробой кабеля. Люди на полтора часа застряли в душном поезде. В итоге спасатели выводили пассажиров по туннелю.