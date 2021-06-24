Троицкий мост снова разведут раньше для генеральной репетиции "Алых парусов"

Троицкий мост разведут в 20:00 часов 24 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Внимание, автомобилисты. В Санкт-Петербурге снова раньше графика разведут Троицкий мост. В четверг, 24 июня 2021 года, "крылья" переправы поднимут уже в 20:00 часов. Так рано разводка назначена из-за генеральной репетиции главного праздника выпускников "Алые паруса".

- Для проведения генеральной репетиции праздника «Алые паруса» и дальнейшей проводки судов Троицкий мост будет разведен с 20:00 24 июня, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Сведут мост тоже позже обычного - только в 08:00 25 июня. Поэтому автомобилистам, а также остальным гостям и жителям города следует выбирать другие мосты для перемещения между островами.

Что касается остальных мостов, то их будут разводить в соответствии с официальным графиком.