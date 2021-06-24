Запрет на продажу алкоголя на "Алые паруса" в Петербурге начнется с вечера 24 июня

Продажу алкоголя запретят 25 июня из-за "Алых парусов" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 25 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге состоится главный праздник выпускников "Алые паруса". А это значит, что весь день в городе будет действовать запрет на продажу алкоголя. Все магазины должны будут, в идеале, закрыть секции со спиртным, чтобы не привлекать покупателей.

- В Санкт-Петербурге установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт-Петербурга в день проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", - напомнили в Смольном.

Так, запрет начнет действовать уже с 22:00 часов 24 июня и продлится вплоть до 11:00 часов 26 июня. Магазинам, которые все же нарушат это правило, грозят серьезные штрафы.

Однако совершеннолетние петербуржцы все же смогут выпить. Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны.