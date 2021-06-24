80 финских болельщиков могли заразиться коронавирусом в России на Евро-2020

Финские фанаты могли привезти ковид с собой из Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 80 положительных тестов на коронавирус выявили у граждан Финляндии, возвращающихся из России, на пограничных постах Нуйамаа/»брусничное» и Валимаа / «Торфяновка». За последние несколько дней здесь проверили тысячи болельщиков, которые ездили в Петербург на матчи финской сборной, игравшей на футбольном Чемпионате Европы.

- У туристов чемпионата Европы, пересекающих границу с Россией, было обнаружено несколько десятков случаев заражения коронавирусом. Главный врач по инфекционным заболеваниям, ответственный за тестирование на ковид в Ваалимаа, считает, что 65 из 72 случаев заражения, обнаруженных за два дня, вероятно, были вызваны турпоездками, - пишет финское издание Yle.

Еще 14 случаев ковида было зафиксирована на пункте пропуска Нуйамаа за вторник и среду.

Финские пограничники отмечают, что во вторник, 22 июня, на границе скопилоись десятки автобусов с сотнями финских болельщиков, возвращающихся из Петербурга, где из сборная играла с Бельгией.

Всем въезжающим необходимо было сделать тесты на коронавирус, из-за чего люди часами стояли на границе.

В итоге около 800 человек пропустили так, чтобы взять мазки потом. Заразившиеся нашлись потом и среди них.