Скульптура «Жаба любви» появилась в центре Петербурга

"Жаба Любви" появилась на Большой Московской улице. Фото: facebook.com/groups/05Uglov

Большая, зеленая и каменная на вид. Такой оказалась скульптура «Жаба любви», которую поставили в центре Петербурга. Неизвестно, кто был инициатором установки монумента, но теперь происхождением жабы заинтересовались многие.

- А кто-нибудь в курсе, что за лягушонка в коробчонке такая на Большой Московской водрузилась? Хочется узнать имя «скульптора» и за какую сумму эта «красотка» была приобретена. А лепнина отваливается - ну да фиг с ней. Видела, как вчера лягуху везли через Большеохтинский мост - это было похоже на глюки от жары, - возмущаются и шутят петербуржцы в группе «Пять углов» на Фейсбуке.

Некоторые, впрочем, нашли повод для иронии, к деньгам, мол. И вообще, может это заколдованный принц и его срочно надо бежать и целовать.

Но увы, пока этого сделать не удастся. По словам жителей Центрального района, жаба поспешила удалиться.

- Утром сегодня видели как устанавливали эту жабу)) ЖАБА ЛЮБВИ - так назвали. Все согласовано с мэрией. Это была репетиция так сказать, увезли. Доработают - поставят там стационарно, - пишет одна из петербурженок.