Прощание с Татьяной Лукаушкиной, главным федеральным инспектором Ленобласти, состоится 25 июня

Панихида по Татьяне Лукаушкиной пройдет 25 июня в Петербурге / Фото: Администрация Ленобласти

В пятницу, 25 июня 2021 года, состоится прощание с Татьяной Лукаушкиной, главным федеральным инспектором по Ленинградской области. Она скончалась 23 июня на 62-м году жизни. Причиной стала коронавирусная инфекция.

- Гражданская панихида и отпевание Татьяны Лукаушкиной, ушедшей из жизни 23 июня, состоятся завтра в 11:00 часов в Воскресенском Смольном соборе, по адресу площадь Растрелли, дом 1, - сообщили в администрации Ленинградской области.

Напомним, что Татьяна Викторовна долгие годы работала в органах налоговой полиции, после советником департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного представителя президента по Северо-Западному округу. За свою долгую службу была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.