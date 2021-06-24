Умер Сергей Корсун, крупнейший специалист по этнографии Северной Америки

Умер Сергей Корсун, старший научный сотрудник Кунсткамеры / Фото: Кунсткамера

В Санкт-Петербурге 23 июня 2021 года умер Сергей Корсун, старший научный сотрудник Отдела этнографии Америки музея Кунсткамера. Сергей Анатолиевич скончался в возрасте 62-лет. Смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

- Это был человек кристальной честности, невероятной работоспособности, безгранично преданный науке, хорошо понимавший роль каждого в деле создания Музея и в научной жизни, - сообщили в пресс-службе музея.

Сергей Корсун был крупнейшим специалистом по этнографии Северной Америки, автором фундаментальных работ по истории американистики и американского собрания МАЭ. Он неоднократно участвовал в международных конференциях по истории и этнографии народов Русской Америки. Принимал участие в подготовке международных музейных выставок. Автор более 120 публикаций.

- Коллеги и друзья выражают глубокую скорбь и соболезнования семье Сергея Анатольевича, - добавили в Кунсткамере.