ЗакС предложил компенсировать пенсионерам взносы за капремонт

В ЗакСе предлагают компенсировать взносы за капремонт некоторым пенсионерам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге могут компенсировать взносы за капитальный ремонт некоторым категориям пенсионеров. В четверг, 24 июня 2021 года, комиссия Законодательного собрания города по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам предложила предоставлять людям старше 70 лет дополнительные льготы по оплате капремонта.

- Депутаты ЗакСа рассказали, что в прошлом году Фонд капитального ремонта не провел ни одного заседания попечительского совета. Также комиссия рекомендовала, чтобы жилищный комитет полностью компенсировал оплату взноса за капитальный ремонт одиноким неработающим пенсионерам от 70 лет и старше, - пишет "Мойка78".

Кроме того, в предложении было озвучило дать льготы и семьям пенсионеров, которым которые оба старше 70 лет.