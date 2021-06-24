Ребенок погиб в Мурино, упав с шестого этажа

Ребенок погиб, выпав с шестого этажа в Мурино. Фото: vk.com/9kino.live

Маленький ребенок погиб в Мурино, выпав из она одной из многоэтажек. Об этом в соцсетях сообщают местные жители. По их словам. трагедия произошла днем 24 июня на Воронцовском бульваре.

- На Воронцовском бульваре 12, выпал малыш, года 2-3, - пишет жительница Мурино наталья в паблике «Девяткино LIVE | Мурино».

По предварительным данным, малыш выпал с шестого этажа на асфальт у парадной. Ребенок погиб мгновенно. На месте происшествия работает полиция. Подробности и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что с начала теплого сезона количество случаев падения детей из окон многократно возросло. В основном этопроисходит по недосмотру родителей, когда оставшиеся одни малыши опираются о москитную сетку открытого окна. Она не выдерживает веса и ребенок падает вниз.

В Петербурге из 20 упавших только 13 выжили. К внимательности родителей призывали в городском управлении Следственного комитета.