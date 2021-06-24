Все чердаки заварили в центре Петербурга перед «Алыми парусами»

Посмотреть шоу с набережной или крыши не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все крыши центра Петербурга, с которых можно увидеть акваторию Невы, где развернется праздник выпускников «Алые паруса», опечатаны. Это проверили чиновники Адмиралтейского района, сотрудники Госжилинспекции и полицейские.

- В ходе осмотра установлено, что двери чердачных помещений домов, с которых открывается вид на место проведения праздника, заварены и опечатаны. Определены места расположения дежурных сотрудников полиции во время проведения праздника с целью предотвращения доступа на крышу, - сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Петербурга.

Напомним, что «Алые паруса» пройдут в Петербурге очно, в отличие от прошлого года. Но на праздник пустят только выпускников, остальным советуют смотреть шоу оп телевизору. Основной действо развернется в центре города, на Дворцовой площади и в акватории Невы.

Праздник пройдет вечером 25 и в ночь на 26 июня.