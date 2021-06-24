Суды Петербурга меняют режим работы из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости повлиял на работу судов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рост заболеваемости коронавирусом коснулся и судов Петербурга, районные, а также городское учреждение могут менять свой график в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом предупреждает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В связи с существенным увеличением выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) в городе Санкт-Петербурге, некоторые суды меняют режим работы. Пожалуйста, перед посещением суда, зайдите на его сайт (да, у каждого суда есть свой сайт) и ознакомьтесь с действующим режимом работы и ограничениями, - говорится в сообщении.

Изменение работы может касаться как времени заседания, так и полной его отмены из-за болезни участников процесса, либо судьи.

Напомним, что 24 июня в Петербурге был поставлен абсолютный рекорд по суточной смертности - от ковида скончались ее 99 человек. Число новых случаев заражения составило 1143.