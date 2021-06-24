Сады и скверы Петербурга открыли после несостоявшегося шторма

Гулять в садах и скверах снова можно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга разрешил открыть для посещения городские сады и скверы, которые были закрыты днем из-за угрозы ухудшения погоды: синоптики обещали дожди с грозами и сильный ветер. Но все обошлось.

- Открыты сады и скверы, вход в которые был недоступен днем в четверг. В них нельзя было попасть в связи с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и опасностью ветровальных деревьев. Однако шторм обошел Петербург стороной, - сообщает пресс-служба комитета.

Происшествий, связанных с непогодой, не зафиксировано.

Но, несмотря на то, что сегодняшний прогноз не сбылся, чиновники уже предупреждают о возможном закрытии садов и скверов в пятницу. 25 июня синоптики обещают усиление ветра до 15-18 градусов.