Суд Петербурга запретил сайт с хамоном и сыром с трюфелями

Суд закрыл доступ к сайту с заграничными деликатесами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Октябрьский районный суд Петербурга запретил доступ к сайту с испанским хамоном и 400 видами итальянского сыра, в том числе с трюфелями. Санкционные продукты продавали столичные коммерсанты, но наткнулась на них петербургская прокуратура.

- В ходе проверки установлено, что на сайте размещены сведения о возможности поставки и реализации неопределенному кругу лиц на территории Российской Федерации сыров, страной происхождения которых является Италия, и которые запрещены к ввозу в РФ. Вход на сайт является свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса сайта не требуется, - сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Ну а поскольку налицо было явное нарушение закона, судья иск прокуратура удовлетворил и постановил закрыть доступ к интернет-магазину. Пока, впрочем, решение не исполнено - сайт работает несмотря ни на что.